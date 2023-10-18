İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında bilmedikleriniz İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk ve en uzun süre görevde kalan isimdir. Kudüs'te doğup büyüyen Netanyahu, dikkat çeken bir biyografiye sahiptir. İşte Netanyahu hakkında merak edilenler...

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İsrail başbakanı, ülkedeki en güçlü siyasi makamdır. Başbakanlık koltuğuna oturmuş ilk isim ise Binyamin Netanyahu olmuştur.

Netanyahu, İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı olmakla birlikte, devletin kuruluşundan sonra doğan ilk başbakandır.

İsrail politikaları denilince gözler Netanyahu'ya çevrilir.

7 Ekim sabahından itibaren Filistin ile tansiyonu yükselten İsrail gündemden düşmezken, Binyamin Netanyahu da merak konusu oldu.

Doğma büyüme Kudüs'te olan, eğitimini ABD'de tamamlayan ve birçok askeri operasyonda görev almış olan Netanyahu, ciddi bir siyasi kariyer de oluşturmuştur.

Peki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

Netanyahu kimdir

Netanyahu, 21 Ekim 1949'da İsrail'de doğdu. Babası Benzion Netanyahu, Siyonist hareketin önemli bir figürüydü.

Eğitim için ABD'ye giden Netanyahu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme eğitimi aldı.

Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) özel birlik Sayeret Matkal'da askerlik yaparak askeri deneyim kazandı.

Askeri ve siyasi

Netanyahu, 1967 Altı-gün Savaşında, İsrail Güvenlik Kuvvetleri’ne katıldı ve Sayeret Matkal özel biriminde takım lideri oldu.

İzotop Operasyonu'nda omzundan vuruldu.

1973 yılında Yom Kippur Savaşı’nda ön cephede savaştı, Süveyş kanalı boyunca yapılan baskınlarda görev aldı.

Netanyahu, 1984 yılından 1988 yılına kadar Birleşmiş Milletler İsrail Elçiliği yaptı.

Netanyahu, 1980'lerin sonlarından itibaren İsrail'de siyasi kariyerine atıldı ve Likud Partisi'ne katıldı. 1988'de ilk defa Knesset'e (İsrail Parlamentosu) seçildi.

1996-1999 yılları arasında İsrail Başbakanı olarak görev yaptı ve ardından 2009-2021 yılları arasında ikinci bir dönem başbakanlık yaparak toplamda 15 yıl süresince İsrail Başbakanı olarak görev yaptı.

Nam-ı diğer "Bibi"

Lakabı "Bibi" olan Netanyahu, aşırı sağcı bir lider olarak tanındı.

Netanyahu döneminde İsrail ve Filistin arasındaki çatışma devam etti, ve bu dönemde İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim inşaatlarına devam etmesi uluslararası anlaşmazlıklara yol açtı.

Netanyahu hükümeti, 2017 yılında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını destekledi ve Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nin taşınmasına öncülük etti.

Netanyahu hükümeti döneminde birçok yolsuzlukla ilgili hukuki soruşturmalar ve suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bu soruşturmalar Netanyahu'nun politik kariyerini etkiledi.

3 çocuk babası

73 yaşındaki Netanyahu, 3 evlilik yapmış ve eşi Sara Netanyahu ile 1991 yılından beri birliktedir. Yair Netanyahu,Avner Netanyahu ve Noa Netanyahu-Roth adında üç çocuk babasıdır.