İsrail protestosu! İstanbul'da helikopter mi geçiyor? Sesler merak ettirdi Sosyal medya kullanıcıları, İstanbul semalarındaki helikopter sesiyle irkildi. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar, sebebini araştırıyor.

AA & Ensonhaber

İsrail-Filistin arasındaki gerilim sürüyor...

Bölgeden savaş sesleri yükselirken, Türkiye'den de İsrail'in zulmüne tepkiler var.

Gazze'deki Al-Ahli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasından sonra İstanbullular İsrail Konsolosluğu önünde toplandı.

Filistin bayrakları ile protesto başlatan vatandaşların sayısı yükseldi; Levent-Maslak yolu tamamen trafiğe kapandı.

Türk halkı "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atıyor.

Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Öte yandan başta Beşiktaş ilçesi olmak üzere İstanbul'un birçok kesiminden helikopter sesleri vatandaşların dikkatini çekti.

İstanbul'da İsrail protestosu

Sosyal medyada paylaşım yapanlar, "İstanbul'da neden helikopter geziyor" sorusuna yanıt arıyor.

Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kalabalığın protestosu sloganlar eşliğinde sürerken askeri helikopterlerin güvenlik amacıyla dolaştığı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.