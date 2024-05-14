İsrail ürünleri boykot listesi 2024: İşte Türkiye'de satılan İsrail markaları Gazze'de yaşanan insanlık dramı, dünya genelinde vicdan sahibi herkesi derinden etkiliyor. İsrail’in zulmüne boykotla karşılık vermek isteyenler için güncel İsrail malı gıda, ayakkabı ve giyim markalarını derledik.

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Gazze'deki insanlık dramı, tüm dünya üzerinde derin yaralar açan bir acı gerçek.

Boykot, İsrail'in zulmüne ve onun destekçilerine karşı etkili bir mücadele yöntemi olarak öne çıkıyor.

Günlük alışverişlerimiz sırasında, bilinçli bir şekilde siyonist ürünleri ve hizmetleri boykot ederek Filistin'deki katliama karşı önemli bir mesaj veriliyor.

Filistin İnsiyatifi, boykot ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir katalog yayınladı.

İçeceklerden, yiyeceklere; kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden temizlik ve bebek ürünlerine kadar birçok kategoride siyonist ürünleri listelemiş durumda.

İşte İsrail malı ürünler:

Giyim: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Vakko, Polo Ralph Lauren, Berk Çorap, Parizien, Müjde, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Lumberjack, Giorgio Armani, Massimo Dutti.

Temizlik ve bakım: Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear, Clit Bang, Colgate, Dettol, Dove, Elidor, Head & Shoulders, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor, Nıvea, Omo, Oral-B, Palmolive, Pantene, Prima, Rejoıce, Prima, Protex, Rejoice, Rexona, Rinso, Sensodyne, Viecnetta, Vileda, Vanish, Vaseline, Veet.

İçecekler: Tropicana, Schweppes, Mey-İçki, Carmel Winery, Coca Cola, Pebsi, Sprite, Fanta, Schweppes, Lipton, Dilmah, Nescafe, Tassimo.

Kozmetik: Estee Lauder, Clinique, MAC.

Saat: Swatch, TAG Heuer.

Parfüm: Calvin Klein, Dior, Chanel.

Otomotiv sanayi: MAN, Iveco.

Hava yolu şirketi: El Al.

İsrail teknoloji firmaları: Checkpoint, Metacafe, Fixya, Twitrans, Headup, Jajah, N-tring.

İsrail’e destek olduğunu açıklayan markalar: HP, Starbucks, Puma, Mc Donals, Nestle, Hardee's, Nike Lipton, Tide, Coca Cola, Burger King, Hyundai, IBM, L'Oreal, Subway.