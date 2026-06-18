İngiltere, Hırvatistan karşısında 4-2 galip geldi

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 1. maçında İngiltere ile Hırvatistan takımları karşı karşıya geldi.

İNGİLTERE’DEN HIRVATİSTAN KARŞISINDA 4-2’LİK GALİBİYET

ABD'nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 3-2 kazandı.

VAR KARARIYLA GELEN PENALTI GOLÜ

Mücadelenin 9. dakikasında İngiltere penaltı kazandı. Harry Kane'in kullandığı penaltıda Dominik Livakovic köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi.

Sonrasında VAR, Livakovic'in penaltı vuruşunda esnasında iki ayağının birinin çizgide olmadığıı belirtti ve penaltı tekrarlandı.

KARŞILIKLI GOLLERLE İLK YARI

Harry Kane, 12. dakikada kullandığı penaltıda bu kez hata yapmadı ve İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan'a beraberliği getiren gol, 36. dakikada Martin Baturina'dan geldi.

Bu golden sadece 6 dakikada sonra İngiltere'de Harry Kane yeniden sahneye çıktı ve 42. dakikada takımını yeniden öne geçirdi.

İlk yarının son anlarında, dakikalar 45+5'i gösterirken Hırvatistanlı Petar Musa, maça yeniden dengeyi getiren golü attı ve ilk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İNGİLTERE İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI

İkinci yarının hemen başlarında İngiltere'de bu kez Jude Bellingham sahneye çıktı. 47. dakikada genç futbolcu, skoru 3-2'ye getirerek takımını bir kez daha öne geçirdi.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise bu kez Marcus Rashford, İngiltere adına ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.

İNGİLTERE TURNUVAYA 3 PUANLA BAŞLADI

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 4-2 kazanan İngiltere, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Hırvatistan ise hanesine puan yazdıramadı.

İngiltere, Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçını 23 Haziran saat 23:00'te Gana ile oynayacak. Hırvatistan ise bir sonraki maçında 24 Haziran saat 02:00'de Panama ile karşı karşıya gelecek.