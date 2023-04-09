İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor? İstanbul seçim bölgeleri hangileri? Seçimlere az bir zaman kala 'İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor' sorusu gündeme geldi. Peki, İstanbul'un seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte detaylar..

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayıma başladı. Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini açıklamaya başladı. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından İstanbul'da yer alan 3 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı. 2021 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde İstanbul 15.840.900'lük nüfusuyla 98 milletvekili çıkarabilmektedir. Yüksek Seçim Kurulu'nun 26 Şubat 2011 tarihli kararına göre çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan bölgeler bir seçim bölgesi sayılır. Bu sebeple İstanbul 3 bölgeye ayrılmıştır. Peki, İstanbul'un seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte İstanbul seçim bölgeleri.. İstanbul 1. Bölge Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar İstanbul 2. Bölge Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu İstanbul 3. Bölge Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri