İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor? İstanbul seçim bölgeleri hangileri?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayıma başladı.
Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini açıklamaya başladı. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından İstanbul'da yer alan 3 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı.
2021 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde İstanbul 15.840.900'lük nüfusuyla 98 milletvekili çıkarabilmektedir.
Yüksek Seçim Kurulu'nun 26 Şubat 2011 tarihli kararına göre çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan bölgeler bir seçim bölgesi sayılır. Bu sebeple İstanbul 3 bölgeye ayrılmıştır.
Peki, İstanbul'un seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte İstanbul seçim bölgeleri..
İstanbul 1. Bölge
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar
İstanbul 2. Bölge
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3. Bölge
Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri