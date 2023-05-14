İSTANBUL 1.2.3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! AK Parti ve CHP Milletvekili listesi 2023!

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili adaylarını seçmek için sandık başında...

81 ilde heyecanla beklenen seçim sonuçları, vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Özellikle İstanbul'da partilerin aday milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor.

Megakent, 3 bölge olmak üzere milletvekili çıkaracak. Buna göre 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge milletvekili adayları belli oldu.

İstanbul iline ait üç seçim bölgesi arasında birinci bölge olan ilçeler şu şekilde: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla,, Ümraniye, Üsküdar.

İkinci bölge olarak adlandırılan ilçeler şu şekilde: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.

İstanbul üçüncü bölge ilçeleri ise: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte İstanbul milletvekili aday listeleri 2023!

İSTANBUL 1.2.3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! AK Parti ve CHP Milletvekili listesi 2023!

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları 2023

1- MURAT KURUM

2- ERKAN KANDEMİR

3- HASAN TURAN

4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

5- HULUSİ ŞENTÜRK

6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

7- TUĞBA IŞIK ERCAN

8- İSMAİL ERDEM

9- YAHYA ÇELİK

10- BEHİYE EKER

11- SERKAN BAYRAM

12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

13- AZMİ EKİNCİ

14- NURETTİN ALAN

15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16- LEMAN YENİGÜN

17- ESMA ERSİN

18- UMUT ARMAN SONAY

19- ALİ SEVİNÇ

20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

21- RÜSTEM KABİL

22- ALİ YAZLI

23- AYDOĞAN AHIAKIN

24- ZEYNETTİN AYDIN

25- CEMAL DONAT

26- EBRU SARACOĞLU

27- AYŞEGÜL ESRA ATİK

28- FATİH ÖGÜN

29- ZEYNEP BAYIR

30- MURAT AÇIK

31- VELİ ARSLAN

32- YUNUS FIRAT AYDIN

33- MUSTAFA NAİM YAĞCI

34- FURKAN GÖKGÖZ

35- NURETTİN ALAGÖZ

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları 2023

1- SÜLEYMAN SOYLU

2- HALİT YEREBAKAN

3- RABİA KALENDER İLHAN

4- MEHMET ÖNDER AKSAKAL

5- MUSTAFA DEMİR

6- İSMAİL EMRAH KARAYEL

7- ZAFER SIRAKAYA

8- BÜŞRA PAKER

9- SEVAN SIVACIOĞLU

10- DERYA AYAYDIN

11- ADEM YILDIRIM

12- SENA NUR ÇELİK

13- AHMET BİLAL KIYMAZ

14- HÜSEYİN EROĞLU

15- ENES EMİNOĞLU

16- AHMET HAMDİ ÇAMLI

17- EMRE USTAOSMANOĞLU

18- ŞEVKİ ŞAR

19- CAHİT ALTUNAY

20- ÖMER FUAT GÜNDAY

21- ORHAN NARİN

22- SELÇUK KAR

23- KEMAL OĞUZ KIDİL

24- FERŞAT YILDIRIM

25- ECRİN NAZLI İNAN

26- NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

27- BEŞİR AÇIKÇA

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları 2023

1- NUMAN KURTULMUŞ

2- ÖZLEM ZENGİN

3- CÜNEYT YÜKSEL

4- ZEKERİYA YAPICIOĞLU

5- HALİS DALKILIÇ

6- RÜMEYSA KADAK

7- OĞUZ ÜÇÜNCÜ

8- NECMİ KADIOĞLU

9- ŞAMİL AYRIM

10- SEDA GÖREN BÖLÜK

11- NİLHAN AYAN

12- YILDIZ KONAL SÜSLÜ

13- ŞENGÜL KARSLI

14- YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

15- HALİME KÖKCE

16- MEHMET SARI

17- NEVZAT ŞATIROĞLU

18- EKREM GÖRÇEKER

19- NECATİ KARAGÖZ

20- RASİM ERDOĞMUŞ

21- YUSUF ASLAN

22- MUSTAFA KORKUT

23- MUTLU BOZOĞLU

24- FETİ AHMET BALIN

25- OKTAY ŞAMDANLI

26- MEHMET YILDIZ

27- YILMAZ DURMUŞ

28- NEVİN MİNE VURAL

29- MEMET YALÇIN

30- NAZİF ÇETİN

31- RAMAZAN ARKAN

32- HARUN ÇELİK

33- RASİM YAĞAR

34- CEMAL TOPTANCI

35- RECEP SEYYAR

36- ALİ ÇİÇEK

İSTANBUL 1.2.3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! AK Parti ve CHP Milletvekili listesi 2023!

CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları 2023

1. OĞUZ KAAN SALICI

2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

3. FETHİ AÇIKEL

4. GÖKHAN GÜNAYDIN

5. BİROL AYDIN

6. AHMET ERSAGUN YÜCEL

7. ELİF ESEN

8. HASAN KARAL

9. CEMAL ENGİNYURT

10. SELİM TEMURCİ

11. ALİ GÖKÇEK

12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ

13. ÖZCAN BARİPOĞLU

14. SEVGİ KILIÇ

15. OLGUN ÇELİK

16. DOĞAN ÇAKMAK

17. KENAN OTLU

18. EFENDİ ARGUNŞAH

19. MURAT KANTEKİN

20. AYSEMİN GÜLMEZ

21. AHMET CAN YILMAZ

22. EBRU ZOR

23. ERDOĞAN ERDEN

24. FÜSUN SÖKMEZ

25. NECLA ERDEM

26. BÜLENT KULKULOĞLU

27. GÜLLÜ SARAN

28. YÜCEL OTO

29. NECDET AY

30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

31. HAKAN BEKAR

32. DURSUN CAN KIRTORUN

33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU

34. HALE DİLEK TOSUN

35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları 2023

1- NAMIK TAN

2- YUNUS EMRE

3- GÖKAN ZEYBEK

4- KADRİ ENİS BERBEROĞLU

5- MUSTAFA KAYA

6- YÜKSEL MANSUR KILINÇ

7- İSA MESİH ŞAHİN

8- EVRİM RIZVANOĞLU

9- BERNA SUKAS

10- FUAT YILDIRIM

11- ONUR AYDIN

12- IŞIK ÖĞÜTÇÜ

13- SONER ÖZİMER

14- MEHMET ALİ

15- ŞABAN KARAASLAN

16- ELMAS ARUS

17- MUHARREM NACİ TEMİZ

18- SEVİM YALINKILIÇ

19- GÖZDE FİL

20- BÜLENT ÜTEBAY

21- MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER

22- YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI

23- ALİ ARMAN

24- BEDİA BÜYÜKGEBİZ

25- ÖZGÜR NEMUTLU

26- EZGİ PEKŞEN A

27- REFİK ERSİN EROĞLU

CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları 2023

1- ENGİN ALTAY

2- ERDOĞAN TOPRAK

3- TÜRKAN ELÇİ

4- İLHAN KESİCİ

5- ZEYNEL EMRE

6- MUSTAFA YENEROĞLU

7- BÜLENT KAYA

8-DOĞAN DEMİR

9- ÖZGÜR KARABAT

10- MEDENİ YILMAZ

11- TURAN TAŞKIN ÖZER

12- DORUK BULUT

13- OĞUZ KEMAL YAKAR

14- TURGAY ÖZCAN

15- FEVZİ DONAT

16- UTKU CANER ÇAYKARA

17- HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK

18- BAYRAM ALİ ÇEŞMECİ

19- RECEP KARAKOÇ

20- BURAK YILDIRIM

21- EDA KURT

22- KAZIM ÖZEREN

23- MARGARİT DİKME

24- MEHTAP ALBAYRAK

25- NAZLI AKYÜZ

26 ÖZLEM DURDAĞIDOKUYUCU

27- SİNAM KARAHAN

28- SİNEM ÖZCAN

29- SÜLEYMAN ŞAFAK

30- CEMAL DOĞAN

31- HÜSEYİN ARDA ENGİZEK

32- TURGUT KOÇ

33- SERVER GÖKMEN

34- ENDER UNUTANERSÖZLÜ

35- NEŞE KIYIK

36- YAREN KARACA