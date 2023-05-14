İSTANBUL 1.2.3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! AK Parti ve CHP Milletvekili listesi 2023!

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili adaylarını seçmek için sandık başında...
81 ilde heyecanla beklenen seçim sonuçları, vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Özellikle İstanbul'da partilerin aday milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor.
Megakent, 3 bölge olmak üzere milletvekili çıkaracak. Buna göre 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge milletvekili adayları belli oldu.
İstanbul iline ait üç seçim bölgesi arasında birinci bölge olan ilçeler şu şekilde: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla,, Ümraniye, Üsküdar.
İkinci bölge olarak adlandırılan ilçeler şu şekilde: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.
İstanbul üçüncü bölge ilçeleri ise: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri.
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte İstanbul milletvekili aday listeleri 2023!
AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları 2023
1- MURAT KURUM
2- ERKAN KANDEMİR
3- HASAN TURAN
4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
5- HULUSİ ŞENTÜRK
6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
7- TUĞBA IŞIK ERCAN
8- İSMAİL ERDEM
9- YAHYA ÇELİK
10- BEHİYE EKER
11- SERKAN BAYRAM
12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
13- AZMİ EKİNCİ
14- NURETTİN ALAN
15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
16- LEMAN YENİGÜN
17- ESMA ERSİN
18- UMUT ARMAN SONAY
19- ALİ SEVİNÇ
20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
21- RÜSTEM KABİL
22- ALİ YAZLI
23- AYDOĞAN AHIAKIN
24- ZEYNETTİN AYDIN
25- CEMAL DONAT
26- EBRU SARACOĞLU
27- AYŞEGÜL ESRA ATİK
28- FATİH ÖGÜN
29- ZEYNEP BAYIR
30- MURAT AÇIK
31- VELİ ARSLAN
32- YUNUS FIRAT AYDIN
33- MUSTAFA NAİM YAĞCI
34- FURKAN GÖKGÖZ
35- NURETTİN ALAGÖZ
AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları 2023
1- SÜLEYMAN SOYLU
2- HALİT YEREBAKAN
3- RABİA KALENDER İLHAN
4- MEHMET ÖNDER AKSAKAL
5- MUSTAFA DEMİR
6- İSMAİL EMRAH KARAYEL
7- ZAFER SIRAKAYA
8- BÜŞRA PAKER
9- SEVAN SIVACIOĞLU
10- DERYA AYAYDIN
11- ADEM YILDIRIM
12- SENA NUR ÇELİK
13- AHMET BİLAL KIYMAZ
14- HÜSEYİN EROĞLU
15- ENES EMİNOĞLU
16- AHMET HAMDİ ÇAMLI
17- EMRE USTAOSMANOĞLU
18- ŞEVKİ ŞAR
19- CAHİT ALTUNAY
20- ÖMER FUAT GÜNDAY
21- ORHAN NARİN
22- SELÇUK KAR
23- KEMAL OĞUZ KIDİL
24- FERŞAT YILDIRIM
25- ECRİN NAZLI İNAN
26- NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
27- BEŞİR AÇIKÇA
AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları 2023
1- NUMAN KURTULMUŞ
2- ÖZLEM ZENGİN
3- CÜNEYT YÜKSEL
4- ZEKERİYA YAPICIOĞLU
5- HALİS DALKILIÇ
6- RÜMEYSA KADAK
7- OĞUZ ÜÇÜNCÜ
8- NECMİ KADIOĞLU
9- ŞAMİL AYRIM
10- SEDA GÖREN BÖLÜK
11- NİLHAN AYAN
12- YILDIZ KONAL SÜSLÜ
13- ŞENGÜL KARSLI
14- YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
15- HALİME KÖKCE
16- MEHMET SARI
17- NEVZAT ŞATIROĞLU
18- EKREM GÖRÇEKER
19- NECATİ KARAGÖZ
20- RASİM ERDOĞMUŞ
21- YUSUF ASLAN
22- MUSTAFA KORKUT
23- MUTLU BOZOĞLU
24- FETİ AHMET BALIN
25- OKTAY ŞAMDANLI
26- MEHMET YILDIZ
27- YILMAZ DURMUŞ
28- NEVİN MİNE VURAL
29- MEMET YALÇIN
30- NAZİF ÇETİN
31- RAMAZAN ARKAN
32- HARUN ÇELİK
33- RASİM YAĞAR
34- CEMAL TOPTANCI
35- RECEP SEYYAR
36- ALİ ÇİÇEK
CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları 2023
1. OĞUZ KAAN SALICI
2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
3. FETHİ AÇIKEL
4. GÖKHAN GÜNAYDIN
5. BİROL AYDIN
6. AHMET ERSAGUN YÜCEL
7. ELİF ESEN
8. HASAN KARAL
9. CEMAL ENGİNYURT
10. SELİM TEMURCİ
11. ALİ GÖKÇEK
12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
13. ÖZCAN BARİPOĞLU
14. SEVGİ KILIÇ
15. OLGUN ÇELİK
16. DOĞAN ÇAKMAK
17. KENAN OTLU
18. EFENDİ ARGUNŞAH
19. MURAT KANTEKİN
20. AYSEMİN GÜLMEZ
21. AHMET CAN YILMAZ
22. EBRU ZOR
23. ERDOĞAN ERDEN
24. FÜSUN SÖKMEZ
25. NECLA ERDEM
26. BÜLENT KULKULOĞLU
27. GÜLLÜ SARAN
28. YÜCEL OTO
29. NECDET AY
30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
31. HAKAN BEKAR
32. DURSUN CAN KIRTORUN
33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
34. HALE DİLEK TOSUN
35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ
CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları 2023
1- NAMIK TAN
2- YUNUS EMRE
3- GÖKAN ZEYBEK
4- KADRİ ENİS BERBEROĞLU
5- MUSTAFA KAYA
6- YÜKSEL MANSUR KILINÇ
7- İSA MESİH ŞAHİN
8- EVRİM RIZVANOĞLU
9- BERNA SUKAS
10- FUAT YILDIRIM
11- ONUR AYDIN
12- IŞIK ÖĞÜTÇÜ
13- SONER ÖZİMER
14- MEHMET ALİ
15- ŞABAN KARAASLAN
16- ELMAS ARUS
17- MUHARREM NACİ TEMİZ
18- SEVİM YALINKILIÇ
19- GÖZDE FİL
20- BÜLENT ÜTEBAY
21- MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER
22- YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI
23- ALİ ARMAN
24- BEDİA BÜYÜKGEBİZ
25- ÖZGÜR NEMUTLU
26- EZGİ PEKŞEN A
27- REFİK ERSİN EROĞLU
CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları 2023
1- ENGİN ALTAY
2- ERDOĞAN TOPRAK
3- TÜRKAN ELÇİ
4- İLHAN KESİCİ
5- ZEYNEL EMRE
6- MUSTAFA YENEROĞLU
7- BÜLENT KAYA
8-DOĞAN DEMİR
9- ÖZGÜR KARABAT
10- MEDENİ YILMAZ
11- TURAN TAŞKIN ÖZER
12- DORUK BULUT
13- OĞUZ KEMAL YAKAR
14- TURGAY ÖZCAN
15- FEVZİ DONAT
16- UTKU CANER ÇAYKARA
17- HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK
18- BAYRAM ALİ ÇEŞMECİ
19- RECEP KARAKOÇ
20- BURAK YILDIRIM
21- EDA KURT
22- KAZIM ÖZEREN
23- MARGARİT DİKME
24- MEHTAP ALBAYRAK
25- NAZLI AKYÜZ
26 ÖZLEM DURDAĞIDOKUYUCU
27- SİNAM KARAHAN
28- SİNEM ÖZCAN
29- SÜLEYMAN ŞAFAK
30- CEMAL DOĞAN
31- HÜSEYİN ARDA ENGİZEK
32- TURGUT KOÇ
33- SERVER GÖKMEN
34- ENDER UNUTANERSÖZLÜ
35- NEŞE KIYIK
36- YAREN KARACA