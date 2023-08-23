İSTANBUL ALARM VERİYOR! İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 23 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları
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İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Son günlerde barajlardaki su oranının %40'ların altına düşmesi vatandaşları tedirgin ediyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle %31.57 olduğu açıklandı.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların ne? İşte 23 Ağustos 2023 İstanbul doluluk oranları..

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Barajların doluluk oranları

23 Ağustos 2023 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 64.97

- Darlık : % 46.39

- Elmalı : % 22.01

- Terkos : % 17.78

- Istrancalar : % 17.97

- Sazlıdere : % 15.58

- Alibeyköy : % 14.19

- Büyükçekmece : % 11.12

- Kazandere : % 9.45

- Pabuçdere : % 4.26