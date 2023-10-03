İstanbul barajlarındaki son durum: Su seviyesi yükseldi mi? 3 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
İstanbul'a su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su oranının son haftalarda %25'lerin altına inmesi vatandaşları korkutuyor.
İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının 3 Ekim 2023 Salı günü itibariyle %23.31 olduğu açıklandı.
İSKİ resmi internet sitesi üzerinden İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını paylaşıyor.
Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 3 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..
Barajların doluluk oranları
3 Ekim 2023 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Ömerli : % 52.6
- Darlık : % 37.17
- Istrancalar : % 19.32
- Alibeyköy : % 17.13
- Elmalı : % 15.31
- Terkos : % 11.17
- Sazlıdere : % 9.06
- Kazandere : % 5.36
- Büyükçekmece : % 4.4
- Pabuçdere : % 2.96