İstanbul barajlarındaki son durum: Su seviyesi yükseldi mi? 3 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları
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İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İstanbul'a su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su oranının son haftalarda %25'lerin altına inmesi vatandaşları korkutuyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının 3 Ekim 2023 Salı günü itibariyle %23.31 olduğu açıklandı.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 3 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

İstanbul barajlarındaki son durum: Su seviyesi yükseldi mi? 3 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

3 Ekim 2023 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 52.6

- Darlık : % 37.17

- Istrancalar : % 19.32

- Alibeyköy : % 17.13

- Elmalı : % 15.31

- Terkos : % 11.17

- Sazlıdere : % 9.06

- Kazandere : % 5.36

- Büyükçekmece : % 4.4

- Pabuçdere : % 2.96