İstanbul elektrik kesintisi: 16 Eylül BEDAŞ elektrik kesinti listesi

16 Eylül 2025 Salı günü İstanbul'un farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı. İşte kesinti yaşanacak ilçeler...

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 08:51
16 Eylül 2025 Salı günü İstanbul'un farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

BEDAŞ, İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor. 

BEDAŞ, 16 Eylül 2025 Salı günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek elektrik kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz..

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

