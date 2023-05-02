İstanbul güncel radyo frekansları listesi! 2023 İstanbul radyo frekansları..

Popülerliğini her dönem korumayı başaran radyo kanallarının güncel frekansları merak ediliyor.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte radyo kullanımı azalmış olsada hala radyo kullanan milyonlarca insan bulunuyor.
Bilindiği üzere radyo kanallarının frekansları şehirden şehire farklılık göstermektedir.
Çeşitli kategorilerde yüzlerce radyo kanalı bulunuyor. Çoğunlukla arabada dinlenen radyo kanalları müzik dinlemek, haberleri takip etmek ve anlık trafik durumu hakkında bilgi almak için kullanılıyor.
Bu yazımızda İstanbul'un güncel radyo frekanslarını sizler için derledik. İşte İstanbul güncel radyo frekansları listesi!
İşte İstanbul güncel radyo frekansları..
- 87.5 Delta FM
- 87.7 Ntv Spor
- 88.0 Radyo İstanbul
- 88.2 TRT Radyo 3
- 88.4 Lalegül FM
- 88.6 İstanbul FM
- 88.8 Burç FM
- 89.0 Joy Türk
- 89.2 Alem FM
- 89.4 Yaşam Radyo
- 89.6 Müjde FM
- 89.8 Show Radyo
- 90.0 Radyo Viva
- 90.2 Radyo Turkuvaz
- 90.4 Haber Türk
- 90.6 2000 FM
- 90.8 Süper FM
- 91.0 Radyo Alaturka
- 91.2 Radio Time
- 91.4 TRT Radyo 2
- 91.6 Radyo 24
- 91.8 İstanbulun Sesi
- 92.0 Kral FM
- 92.3 Lig Radyo
- 92.5 CNN Türk
- 92.7 Pop Türk
- 92.9 Kanaltürk Radyo
- 93.1 TGRT FM
- 93.3 Karadenizin Sesi
- 93.5 Dünya Radyo
- 93.7 Radio FG
- 93.9 Medya FM
- 94.1 Polis Radyosu
- 94.3 Radyo Ekin
- 94.5 Rock FM
- 94.7 Radyo 5
- 94.9 Açık Radyo
- 95.1 Özgür Radyo
- 95.3 Slow Türk
- 95.6 TRT Radyo 1
- 95.8 Lokum TR
- 96.0 Lounge O2
- 96.2 Radyo Eksen
- 96.4 Cem Radyo
- 96.6 Yön Radyo
- 96.8 Radyo Moda
- 97.0 Küpe FM
- 97.2 Metro FM
- 97.4 Radyo Feza
- 97.6 Radyo Tatlıses
- 97.8 Meltem Radyo
- 98.0 Kral Türk
- 98.2 Karadeniz FM
- 98.4 Best FM
- 98.6 Radyo Klas
- 98.8 Star FM
- 99.0 Karmatürk
- 99.2 Pal FM
- 99.4 Virgin Radio
- 99.6 Melodi FM
- 99.8 Power Türk
- 100.0 Power FM
- 100.2 Power XL
- 100.4 Radyo Fenomen
- 100.6 Joy FM
- 100.8 İlaç Radyo
- 101.0 Radyo N101
- 101.2 Radyo 15
- 101.4 Radyo Festival
- 101.6 TRT Nağme
- 101.8 Radyo Vatan
- 102.0 Lounge 102
- 102.2 Seyr FM
- 102.4 Number One FM
- 102.6 Radyo Planet
- 102.8 NTV Radyo
- 103.0 Meteor FM
- 103.2 Özel FM
- 103.4 TRT 4
- 103.6 Radio Light
- 103.8 Radio Dinamo
- 104.0 Radyo D
- 104.2 Radyo Pink
- 104.4 Bizim Radyo
- 104.6 Radyo 7
- 104.8 Karma Love
- 105.0 Moral FM
- 105.2 Marmara FM
- 105.4 Radyo Mega
- 105.6 Radyo 1
- 105.8 Radyo HitMix
- 106.0 Pal Station
- 106.2 Radio Mydonose
- 106.4 Radyo Mavi
- 106.5 Doğuş FM
- 106.6 Vizyon Türk
- 106.8 S.Haber
- 107.0 Radyo Barış
- 107.2 Radyo Spor
- 107.4 Radio Voyage
- 107.6 Akra FM
- 107.8 Radyo Özlem
- 108.0 Radyo Dolunay