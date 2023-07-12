İstanbul köprü ücretleri 2023: 15 Temmuz ve FSM geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını yansıttı. Böylece, köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Peki, 15 Temmuz ve FSM Köprüsü geçişi ne kadar, kaç lira oldu? İşte gidiş dönüş tarifesi...

Köprüler de KDV artışlarından nasibini aldı.

Her gün milyonlarca kişinin kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, zamlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yeni geçiş ücretlerini açıkladı.

Araba ve motosikletler için köprü geçiş fiyatlandırması merak ediliyor. Bu kapsamda, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar", "FSM geçiş ücreti kaç lira" gibi sorular araştırılıyor.

İşte güncel köprü ücretleri 2023!

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

2023 yılından itibaren 15 Temmuz ve FSM geçiş ücreti her iki taraftan da alınmaktadır. Böylece köprü geçiş ücreti 17 liraya yükseldi.