İstanbul mezar yeri sorgulama 2023: e-Devlet mezarlık nasıl bulunur? e-Devlet Kapısı, İstanbul ve birçok şehir için mezar yeri sorgulama imkanı sağlıyor. Kabir ziyareti yapmak isteyen ancak yerini bilmeyenler, "mezar yeri nasıl bulunur" sorusu ile yanıt arıyor. İşte mezarlık bilgileri öğrenme ekranı...

Her geçen gün yeni hizmetlerin dahil edildiği e-Devlet sistemine bir yenisi daha eklendi.

Vefat eden yakınlarının veya ünlü kişilerin kabrini ziyaret etmek isteyenler "mezar yeri nasıl bulunur", "mezar yeri sorgulama" gibi sorularla yanıt arıyor.

İstanbul’daki mezarlıkların sorgulanabileceği e-Devlet sisteminde İstanbul’da yaşayanlar ölen yakınlarının kabirlerinin bilgisine kolayca erişebiliyor.

Sadece İstanbul için değil, birkaç şehir için de mezar yeri sorgulaması yapılabilir. Kocaeli Büyükşehir ve Malatya Büyükşehir belediyeleri de mezar yeri sorgulama sistemini kullanmaktadırlar.

Peki mezar yeri nasıl bulunur? İşte İstanbul mezarlık bilgileri sorgulama ekranı...

e-Devlet mezar yeri nasıl bulunur?

E- Devlet ile mezar yeri öğrenmek için aşağıdaki adımları takip ediniz:

– E Devlet (www.turkiye.gov.tr) sistemine öncelikle giriş yapmalısınız.

– Arama bölümüne “mezar yeri” yazdığınız takdirde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Mezar Yeri Sorgulama” sekmesi karşınıza çıkmaktadır.

– Yazıya tıkladığınız zaman karşınıza “Sorgulama Formu” çıkacak.

– Forumda vefat eden kişinin mezarlık adını, adını, soyadını, baba adını (zorunlu değil), ana adı (zorunlu değil) bölümler doldurulur.

– ‘Sorgula’ butonuna tıklayıp mezarlık yerini öğrenebilirsiniz.

Ancak 1998 yılı 6. aydan itibaren tüm kayıtlar sistemde mevcut olup 1937 – 1998 yılları arasında Mezar Yeri Kullanma Belgesi alınan cenazelerin (sadece belgede adı geçen cenazeler) kaydı sistemde mevcuttur.

Aile kabrine defnedilen sonraki cenazeler e-Devlet’ten sorgulanamamaktadır. Ayrıca kayıtlar bilgi amaçlıdır arazi bilgisini içermemektedir.

Mezar yeri sorgulama ekranı