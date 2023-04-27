İstanbul Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte Şampiyonlar Ligi bilet alma yöntemi... İstanbul'da bu sene gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları belli oldu. Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek. İşte bilet fiyatları...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali yakından takip ediliyor. 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter, Milan, Chelsea ve Real Madrid dörtlüsünden iki takım mücadele edecek. Bilet fiyatları da en çok sorgulananlar arasında yerini aldı.

Şampiyonlar Ligi Finali Bilet Fiyatları belli oldu mu?

İstanbul’da gerçekleşecek olan 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri bugün satışa çıkarılmış oldu. Bilet fiyatları ilgiyle takip ediliyor. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 euro, 2. Kategori 490 euro, 3. Kategori 180 euro, 4. Kategori 70 euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 euro’dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de dahil olacak.

Satılan biletler, UEFA’nın resmî bilet uygulaması “UEFA Mobile Tickets” aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce yollanmış olacak. Ayrıca bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS gibi platformlarda mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirmesi, biletlerini saklaması ve bunları yönetmesi sağlanacak.

İşte bilet fiyatları:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro

Kategori 1: 690 Euro

Bunun yanı sıra engelli vatandaşlar için bilet fiyatları 70 Euro olacak. Yanlarında bir adet ücretsiz refakatçi ile maçı seyredebilecekler.