İstanbul taksi ücreti 2025: İndi-bindi kaç TL oldu? Zamlı fiyat tarifesi...

İstanbul'da ulaşıma 2025 zammı geldi.
Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan karara göre İstanbul'da toplu taşıma, taksi ve deniz taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.
Yapılan zammın ardından, ticari taksi ücreti vatandaşların gündeminde yer aldı.
2025 Taksi açılış ve kısa mesafe ücretleri, sıklıkla taksi kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Peki; İstanbul'da kısa mesafe taksi kaç TL oldu? İndi-bindi ne kadar, kaç TL 2025? İşte yeni ücret tarifeleri...
YENİ TAKSİ ÜCRETLERİ 2025
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye,
sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e,
sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye,
sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.
Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.