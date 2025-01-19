Haberler



Bilgi



İstanbul taksi ücreti 2025: İndi-bindi kaç TL oldu? Zamlı fiyat tarifesi...

İstanbul taksi ücreti 2025: İndi-bindi kaç TL oldu? Zamlı fiyat tarifesi... İstanbul'da taksi kullanacak vatandaşlar, indi bindi ve kilometre ücretini merak ediyor. Ticari taksilere yeni gelen zamla birlikte ücretler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki; İstanbul'da taksi kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi...