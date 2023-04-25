İstanbul'a geliyor: Oraj ne demek? Oraj soğukları nedir, nasıl olur? Meteoroloji uzmanları İstanbul için oraj soğukları uyarısında bulundu. Çarşamba günü beklenen oraj soğukları nedir ve nasıl oluşur merak konusu oldu. Peki, oraj ne demek? Oraj soğukları nedir ve nasıl oluşur? Kaç gün sürecek? İşte detaylar...

İstanbul'da bayramın akabinde ılık havalar yüzünü gösterdi. Nisan ayının son günleri güneş sıcaklığını hissettirirken hava durumu uzmanlarından dikkat çeken bir uyarı geldi.

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da "oraj" olarak adlandırılan şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olayının yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.

İstanbullular, "oraj ne demek" ve "oraj soğukları nedir" sorularını arama motorlarına yöneltiyor. Merak konusu olan oraj soğukları hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, oraj ne demek? Oraj soğukları nedir ve nasıl olur? İşte detaylar...

Oraj ne demek?

Oraj, gök gürültülü fırtına anlamına gelmektedir. Şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayıdır. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir.

Oraj soğukları nasıl olur?

Oraj soğukları, kümülüs bulutları ile oluşur. Lokal etkiye sahip bir fırtınadır. Orajların meydana geldiği bulutlarda taban sıcaklığı yaklaşık olarak 0 °C, tepe sıcaklığı ise -20 °C ‘dir.

Oraj, birkaç saat bardaktan boşalırcasına gök gürültülerin, yıldırımların ve yer yer doluların oluştuğu bir yağış olarak betimlenebilir. Soğuk mevsimden sıcağa geçiş dönemlerinde görülür.

Oraj oluşması için gerekli olan şartlar şunlardır:

- Yüksek nem oranı

- Tetikleyici

- Hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe

- Hava kütlesini yukarı zorlayan bir dağ

- Yeryüzü ile temastaki havanın iyice ısınması

- Kutupsal (polar) bir hava kütlesinin düşük enlemlere doğru hareket ederken ısınması

- Konversiyon