İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Valilik açıkladı İstanbul Valiliği'nden son dakika İstanbul'a kar açıklaması geldi.

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Sıcak günler yerini soğuk havalara bıraktı.

Sonbahar aylarının son zamanlarında bu sene kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.

Bu kapsamda "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusu gündeme geldi.

Kasım'ı işaret etti

Vali Gül, kar yağışının ne zaman ve ne kadar olacağının belli olmadığını, ancak Kasım ayına girildiği için kar yağışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ayrıca, "Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, okullar ve kamu kurumlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının da önceden planlanması gerektiğini ekledi.