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İstanbul'da birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi! Herkes şaşıracak

İstanbul'da birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi! Herkes şaşıracak İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?