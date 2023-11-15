Haberler



Bilgi



İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?