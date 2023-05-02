İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranı açıklandı: 2 Mayıs 2023 Salı İstanbul baraj doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının 2 Mayıs itibariyle yüzde 48.76 olduğu açıklandı.
Özellikle bazı barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi İstanbulluları rahatlatıyor.
İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşıyor.
Barajların doluluk oranları
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Ömerli : %77.46
- Darlık : %62.93
- Elmalı : %48.07
- Terkos : %39.89
- Istrancalar : %38
- Büyükçekmece : % 34.14
- Sazlıdere : %33.86
- Alibeyköy : %24.82
- Kazandere : %22.41
- Pabuçdere : %14.71