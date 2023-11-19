Haberler



Bilgi



İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! O ilçeleri kapsıyor! Listeye mutlaka bakın

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! O ilçeleri kapsıyor! Listeye mutlaka bakın İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?