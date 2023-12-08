İstanbul’da deprem riski yüzde 47! Naci Görür açıkladı İstanbulluyu korkutan deprem gündemiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. Her an deprem olma riskinin yüzde 47 olduğunu söyledi.

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Deprem kuşağında yaşayan Türkiye’de neredeyse her güne yeni bir deprem haberiyle başlıyor. Bursa’da olan yeni deprem gözleri tekrardan deprem uzmanlarına çevirtti.

4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 5,1, ardından 4,5 ve 3,5 büyüklüğünde depremlermeydana geldi. Depremler Bursa, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.

Meydana gelen depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür yeni açıklamalar yaptı.

İhtimal yüzde 47

Naci Görür’ün DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini söylüyor.

Büyük Marmara depremi ise aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor. Bu depreme ilişkin öngörülerin halen geçerli olduğunu vurgulayan Görür'e göre İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" diyor.

7,5 büyüklüğünde deprem öngörüyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmıştı. Aynı fay hattının devamı batıda İstanbul'dan geçiyor.

İstanbul, o tarihten bu yana 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında. Naci Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem öngörüyor.