İstanbul'da en ucuz ve en pahalı kiralar hangi semtte? Kira getirisi en yüksek olan ilçeler 2024 Emlak sektöründeki dalgalanmalar devam ederken, hem kiraya çıkacak olanlar hem de ev sahipleri birçok detayı merak ediyor. Peki, İstanbul'da en ucuz kiralık daireler hangi semtte? Kira getirisi en yüksel olan ilçeler hangileri? İşte detaylar...

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İstanbul'da yaşamak veya ev sahibi olmak isteyenler, kiralar konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor.

Kiraya çıkacak olanlar en uygun semtleri araştırırken, evini kiraya verecek olanlar ise en yüksek getirisi olan ilçeleri araştırıyor.

İstanbul, Türkiye'nin en yoğun nüfusa sahip şehri olması sebebiyle konut kiralama ve satın alma işlemleri açısından da oldukça hareketli bir şehir.

Her ilçede de farklı farklı fiyat potansiyelleri meydana çıkabiliyor.

Peki, İstanbul'da en ucuz kiralık daireler hangi semtte? Kira getirisi en yüksel olan ilçeler hangileri? İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler 2024...

İstanbul’da merkezi ilçeler çoğunlukla kira getirisi potansiyeli yüksek bölgelerde yer alır.

İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, ve Beyoğlu sayılabilir.

En düşük kira hangi semtte sorusunun yanıtı ise Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy, Kurtköy ve Çatalca olabilir.