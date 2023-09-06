İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler İstanbul ve çevre illerde gökyüzü ışıldadı ancak gök gürlemedi. Sessiz şimşek çakması, milyonları endişelendirdi. Peki, sessiz şimşek nedir ve neden olur? Depremi tetikler mi? Şimşek çakıyor ama ses yoksa...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, İstanbul'un kuzey kesimi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesiminde yerel olarak beklenen yağışların kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin edildi.

Tahminlerin gerçekleşmesiyle birlikte İstanbul'da gökyüzü adeta parladı.

Birbiri ardında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, oldukça sessiz olması dikkatleri çekti.

Sessiz şimşek çakması, vatandaşları şaşırttı. Arama motoruna yönelen milyonlar, "sessiz şimşek çakar mı", "sessiz şimşek neden olur", "depremi tetikler mi", gibi soruları araştırıyor.

Sessiz şimşek nedir

Bazı durumlarda, şimşekler gökyüzünde patlama sesi eşliğinde değil, sessiz bir şekilde oluşabilir. Bu tür şimşeklere “sessiz şimşek” denir.

Sessiz şimşek, çoğunlukla uzaktaki bir fırtına bulutunun altından veya buluttan buluta yıldırım deşarjının daha sessiz bir yolu olarak meydana gelebilir.

Sessiz şimşek, yıldırımın gözlemlenen parlak ışığının gökyüzünü aydınlattığı, ancak gürültü patlaması olmadığı anlamına gelir.

Deprem etkisi

Sessiz şimşek çakması, yıldırımın sesi olmadan meydana geldiği bir atmosferik olaydır ve doğrudan depremleri tetiklemez.

Depremler, genellikle yer altındaki tektonik hareketler, volkanik patlamalar veya insan etkisi gibi başka nedenlerle oluşurlar.