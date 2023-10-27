İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim tarihlerinde toplu taşıma bedava mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları dolayısıyla hafta sonu kentte belediyeye bağlı ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı..

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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Bu yıl Pazar gününe denk gelen 29 Ekim için geri sayım başladı. Birçok kişinin merak ettiği toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu yanıt buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna, 28 - 29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacaktır." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da belediyeye bağlı tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak.

Ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.