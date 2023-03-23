İstanbul'da iftar çadırı kuruldu mu, nerelerde var? İstanbul iftar çadırı adresleri 2023 İftara sayılı saatler kala vatandaşlar, İstanbul'da Ramazan çadırlarının bu sene kurulup kurulmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul'da Ramazan çadırı kuruldu mu? Nerelerde iftar çadırı var? İşte 2023 İstanbul iftar çadırı adresleri...

Bolluk, bereket ve rahmetin üzerimize yağdığı Ramazan ayı, sevinçle karşılandı.

Müslüman alemi, oruç ibadetini yerine getirmek üzere sahura kalktı, niyetlendi.

Megakent de Ramazan havasına büründü. İstanbul'da Ramazan'a dair birçok etkinlik planlandı.

Merak edilen bir konu ise iftar çadırları oldu. İstanbul'da iftar çadırı kuruldu mu, nerelerde iftar çadırı var merak ediliyor.

Trafikte kalan veya maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar, iftar çadırlarında orucunu açabiliyor.

Çeşitli ilçelerde kurulan iftar çadırlarında vatandaşlara Ramazan boyunca yemek ikram edilecek.

Peki, İstanbul'da iftar çadırı kuruldu mu? Hangi ilçede iftar çadırı var? İşte 2023 iftar çadırı adresleri...

İstanbul'da iftar çadırı 2023

İstanbul’da 2023 yılında İBB aracılığıyla kurulan iftar çadırları olduğu gibi her ilçenin kendi belediyesi tarafından kurulan iftar çadırları da vatandaşlara hizmet verecek.

Avrupa Yakası’nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları’nda iftar çadırları kuruldu.

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy’de binlerce kişilik iftar çadırları kuruldu.

İstanbul'da ücretsiz kumanya

Her gün metrobüs ve metro durakları, vapur iskeleleri, meydanlar gibi belirlenen 15 ana ulaşım noktasında, iftarda evine yetişemeyecek olan yolculara mobil büfelerden ve çadırlardan 15 bin kişilik kumanya ikram edilecek.

Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında;

Yenikapı Marmaray İstasyonunda;

Beşiktaş ve Kadıköy İskelesinde;

Ümraniye, Çekmeköy, Kozyatağı, Kartal metro istasyonlarında

Eminönü, Şirinevler, Üsküdar meydanlarında yapılacak.