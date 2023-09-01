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İstanbul'da kaç tane ilçe var? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri? Abone Olun

İstanbul'da kaç tane ilçe var? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri? Türkiye'nin en kalabalık ve en çok turist çeken şehri olan İstanbul'un ilçeleri merak ediliyor. Peki, İstanbul'da kaç tane ilçe var? İşte İstanbul'un ilçeleri..

ensonhaber.com Türkiye'nin en kalabalık şehri olma özelliği taşıyan İstanbul hakkında merak edilenler sık sık arama motorlarından araştırılıyor. Nüfus sayısı olarak bazı ülkelerden bile büyük olan İstanbul şüphesiz dünyanın en güzel şehirleri arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca vatandaşlar İstanbul hakkında birçok sorunun cevabını merak ediyor. İstanbul hakkında en fazla merak edilenler arasında ise İstanbul'un kaç ilçesi olduğu ve bu ilçelerin hangi yakada yer aldığı konusu geliyor. İstanbul'da toplam 39 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin 25 tanesi Avrupa yakasında bulunurken, 14 tanesi de Anadolu yakasında yer almaktadır. İşte İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ilçeleri.. İşte İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan ilçeler.. - Arnavutköy - Avcılar - Bağcılar - Bahçelievler - Bakırköy - Başakşehir - Bayrampaşa - Beşiktaş - Beylikdüzü - Beyoğlu - Büyükçekmece - Çatalca - Esenler - Esenyurt - Eyüpsultan - Fatih - Gaziosmanpaşa - Güngören - Kağıthane - Küçükçekmece - Sarıyer - Silivri - Sultangazi - Şişli - Zeytinburnu Anadolu yakasında bulunan ilçeler - Adalar - Ataşehir - Beykoz - Çekmeköy - Kadıköy - Kartal - Maltepe - Pendik - Sancaktepe - Sultanbeyli - Şile - Tuzla - Ümraniye - Üsküdar

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