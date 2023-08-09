İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Zamlı fiyatlar ne zaman yürürlüğe girecek? İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zammın ne zamandan itibaren geçerli olacağı merak konusu oldu. İşte İstanbul'da toplu taşıma zammının geçerli olacağı tarih..

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zamların ardından, zamlı tarifelerin ne zaman geçerli olacağı merak edilmeye başladı. Dün gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Yapılan zamların ardından tam bilet 9,90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,32 TL'ye taksi açılış ücreti ise yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye yükseldi. Vatandaşlar toplu ulaşıma gelen zamların ne zaman geçerli olacağını araştırmaya başladı. Peki, İETT, taksi, minibüs, metro, metrobüs ve marmaray zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Zamlar ne zaman geçerli olacak? Yeni zamlı fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.