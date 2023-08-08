İstanbul’da ulaşıma dev zam! İşte yeni öğrenci, aylık abonman ve tam bilet ücretleri...

Bugün saat 11:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplandı.

Yapılan toplantının ardından İstanbul’da ulaşım ücretlerine yüzde 51,5 oranında yapıldı. Yeni ücretler ise merak konusu oldu.

Vatandaşlar gelen zam haberi sonrasında arama motorlarında öğrenci, aylık ve tam bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Yeni ulaşım ücretleri

Tam bilet 9,90 TL’den 15 TL’ye yükseldi

Öğrenci 4,83 TL’den 7,32 TL’ye yükseldi

Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye yükseldi

Öğrenci abonman 140 TL’den 212 TL’ye yükseldi.

Metrobüs bileti 22,25 TL’ye yükseldi

Taksi açılış ücreti 19,17 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 70 TL’ye yükseldi