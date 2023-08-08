İstanbul’da ulaşıma dev zam! İşte yeni öğrenci, aylık abonman ve tam bilet ücretleri... Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından İstanbul’da ulaşım ücretlerine zam geldi. Yeni ücretler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte aylık, öğrenci ve tam bilet ücretleri….

Bugün saat 11:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplandı. Yapılan toplantının ardından İstanbul’da ulaşım ücretlerine yüzde 51,5 oranında zam yapıldı. Yeni ücretler ise merak konusu oldu. Vatandaşlar gelen zam haberi sonrasında arama motorlarında öğrenci, aylık ve tam bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar... Yeni ulaşım ücretleri Tam bilet 9,90 TL’den 15 TL’ye yükseldi Öğrenci 4,83 TL’den 7,32 TL’ye yükseldi Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye yükseldi Öğrenci abonman 140 TL’den 212 TL’ye yükseldi. Metrobüs bileti 22,25 TL’ye yükseldi Taksi açılış ücreti 19,17 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 70 TL’ye yükseldi