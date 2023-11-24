İstanbul'da yaşayanlar müjde! Bu hatlar 1 Ocak 2024'e kadar ücretsiz! İşte sebebi..
ensonhaber.com

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuru ile İstanbul’da bazı İETT seferlerinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

4 Eylül'de başlayan ücretsiz seferler 1 Ocak 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Metro İstanbul ücretsiz ulaşım sağlanacak hatları paylaştı. İşte 1 Ocak 2024 tarihine kadar ücretsiz olan İETT seferleri..

1 Ocak 2024'e kadar ücretsiz

TT5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı İETT sefer düzenlemesi nedeniyle, belirlenen otobüs hatları arasında aktarmalar ücretsiz oldu. Ücretsiz aktarma hakkı 1 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, 4 Eylül 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihleri arasında T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımız ile belirlenen otobüs hatları arasında ücretsiz aktarma yapılabilecek." ifadelerine yer verildi. İşte ücretsiz hatlar..

50AC Cebeci-Alibeyköy Metro

50D Ayazağa-Alibeyköy Metro

50G Göktürk-Alibeyköy Metro

TM1 Emniyettepe-Alibeyköy Metro

TM2 Hamidiye-Güzeltepe-Alibeyköy Metro

TM3 Hamidiye-Alibeyköy Metro

TM5 Alibeyköy Metro-5.Levent

TM6 Nur Sitesi-Alibeyköy Metro

TM7 Çırçır Metro-Alibeyköy Metro

TM8 Akşemsettin-Alibeyköy Metro

TM9 Yenimahalle-Kazım Karabekir-Alibeyköy Metro

TM10 Yeşilpınar-Alibeyköy Metro

TM11 Yeşilpınar-Alibeyköy Metro

TM12 Karadolap-Alibeyköy Metro

TM15 Yenimahalle-Alibeyköy Metro

TM16 Yenimahalle-Gaziosmanpaşa-Alibeyköy Metro

TM17 Sultangazi-Gazi-Alibeyköy Metro