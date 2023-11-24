İstanbul'da yaşayanlar müjde! Bu hatlar 1 Ocak 2024'e kadar ücretsiz! İşte sebebi..

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuru ile İstanbul’da bazı İETT seferlerinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar ücretsiz olacağı açıklandı.
4 Eylül'de başlayan ücretsiz seferler 1 Ocak 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.
Metro İstanbul ücretsiz ulaşım sağlanacak hatları paylaştı. İşte 1 Ocak 2024 tarihine kadar ücretsiz olan İETT seferleri..
1 Ocak 2024'e kadar ücretsiz
TT5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı İETT sefer düzenlemesi nedeniyle, belirlenen otobüs hatları arasında aktarmalar ücretsiz oldu. Ücretsiz aktarma hakkı 1 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, 4 Eylül 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihleri arasında T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımız ile belirlenen otobüs hatları arasında ücretsiz aktarma yapılabilecek." ifadelerine yer verildi. İşte ücretsiz hatlar..
50AC Cebeci-Alibeyköy Metro
50D Ayazağa-Alibeyköy Metro
50G Göktürk-Alibeyköy Metro
TM1 Emniyettepe-Alibeyköy Metro
TM2 Hamidiye-Güzeltepe-Alibeyköy Metro
TM3 Hamidiye-Alibeyköy Metro
TM5 Alibeyköy Metro-5.Levent
TM6 Nur Sitesi-Alibeyköy Metro
TM7 Çırçır Metro-Alibeyköy Metro
TM8 Akşemsettin-Alibeyköy Metro
TM9 Yenimahalle-Kazım Karabekir-Alibeyköy Metro
TM10 Yeşilpınar-Alibeyköy Metro
TM11 Yeşilpınar-Alibeyköy Metro
TM12 Karadolap-Alibeyköy Metro
TM15 Yenimahalle-Alibeyköy Metro
TM16 Yenimahalle-Gaziosmanpaşa-Alibeyköy Metro
TM17 Sultangazi-Gazi-Alibeyköy Metro
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