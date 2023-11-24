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İstanbul'da yaşayanlar müjde! Bu hatlar 1 Ocak 2024'e kadar ücretsiz! İşte sebebi..

İstanbul'da yaşayanlar müjde! Bu hatlar 1 Ocak 2024'e kadar ücretsiz! İşte sebebi.. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, 1 Ocak 2024 tarihine kadar o hatlarda yolculuk yapanlardan ücret alınmayacak. İşte sebebi..