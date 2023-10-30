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İstanbul'da yaşayanlara büyük şok! Elektrikler saatlerce gelmeyecek

İstanbul'da yaşayanlara büyük şok! Elektrikler saatlerce gelmeyecek İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?