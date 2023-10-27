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İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı..

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı.. İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır sorusu son dönemde sıkça merak ediliyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İşte yanıtı..

ensonhaber.com İstanbulkart, İstanbul'da kullanılan temassız bir akıllı şehir kartıdır. İstanbulkart 23 Mart 2009 tarihinde AKBİL yerine kullanılmaya başlandı. İstanbullu vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandıkları İstanbulkart için kişiselleştirme yapılması gerekiyor. 'İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır?' sorusu son günlerde sıkça araştırılıyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı.. İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirmek için yapmanız gereken çeşitli yöntemler bulunuyor. İstanbulkart kişiselleştirmek yapmanız gereken ilk yöntem "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesini ziyaret ederek formu doldurmak. İstanbulkart kişiselleştirmek için kullanacağınız bir diğer yöntem ise 153'ü arayarak kişiselleştirme işlemini yapmaktır. Bir başka yöntem ise mobil uygulama aracılığıyla yapılmaktadır. Mobil uygulamada yer alan "Kart ekle" bölümündeki yönlendirmeleri izleyerek İstanbulkartınızı kişiselleştirebilirsiniz. İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI