istanbulkart kullananlar dikkat! Zam geliyor, fiyatlar değişiyor İstanbulkart kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme duyuruldu. Bankalar arası TL ve abonman yüklemesi yaparken dikkat! İstanbulkart'a yapılan bu yüklemelerde alınan komisyon ücretleri 15 Mart 2024 tarihinden itibaren güncellenecek.

ensonhaber.com

İstanbulkart kullanıcılarına önemli bir duyuru var!

Bankacılık aracılığıyla İstanbulkart'a TL veya abonman yükleyenler için bir güncelleme yapılıyor.

Son açıklamalara göre, bu işlem için alınan komisyon ücretleri 15 Mart 2024 tarihinden itibaren değişecek.

Peki, bankalar ne kadar komisyon alacak? İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri yenilendi ve vatandaşlara mail ve duyuru ile bu yeni ücretler paylaşıldı.

İşte yeni ücretler..

Yeni komisyon ücretleri

0-99 TL arasında yüklemeye 1 TL

100-149 TL arasında yüklemeye 2,50 TL

150-349 arasında yüklemeye 3 TL

350-549 arasında yüklemeye 5 TL

550 ve üstü için 6,50 TL komisyon alınacak.

Fiyatlar 15 Mart 2024 tarihinden itibaren güncellenecek.