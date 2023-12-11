İstanbulkart’tan kullanıcılarına ücretsiz kullanım sürprizi! Ay sonunda bitecek… İstanbulkart kullanıcılarını ilgilendiren sürpriz bir açıklama yaptı. İstanbul'da hemen herkesin kullandığı toplu taşıma araçlarında geçerli olan İstanbulkart ücretsiz biniş imkanı sunacak. İşte detaylar…

ensonhaber.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan duyuruları dikkatle takip eden İstanbullular bu sefer bir sürpriz ile karşılaştı. Belirli aralıklarla düzenlenen kampanya kapsamında belirlenen şartları sağlayan kullanıcıların hafta sonu yapacağı iki biniş hakkı ücretsiz olacak.

Kampayının detayında ise İstanbulkart ile hafta içi 500 TL ve üzeri alışveriş yapılması durumunda hafta sonu kullanılabilecek 2 ulaşımın nakit iade edileciği vurgulandı. Kampaya 31 Aralık 2023 ratihine kadar geçerli olacak.

Kampanya detayları şu şekilde…

Hafta içerisinde 500 TL ve üzeri ulaşım dışı ödeme yapan kullanıcılar hafta sonu İstanbulkart ile yapacağı iki ulaşımda tutarı kadar nakit iade alacak.

Hafta sonu tek gün içerisinde ya da ayrı günlerde geçiş yapıldığında ise kampanyadan yararlanılabileceği belirtildi. Aynı hafta içerisinde yapılan 500 TL'lik ödemenin tamamının tek bir İstanbulkart üzerinden yapılması gerekmektedir.

Ulaşım dışı ödemelerde ise koşulları sağlayan ödemelerin iptal işleminde toplam tutara dahil edilmiyor. Kullanıcıların toplam tutarının iptal ve iade dışında kalan işlemleri başarılı sayılacaktır.

Kampanya sürecinde kullanıcıların hafta içi koşulları sağlaması ile birlikte hafta sonu ulaşımda nakit iadesi sağlanacağı belirtildi.

Kullanıcıların hafta sonunda tek bir kart ile ödüllendirildiği belirtilirken yalnızca ulaşım dışındaki ödemelerin koşulları sağlaması durumunda ücretsiz ulaşım hakkı tanımlanacağı ifade edildi.

Mesafe bazlı ücretlendirmelerde alınan iadeler yüklenecek ödül tutarından düşülecektir. Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

Sosyal kartlar kampanyaya dahil değildir.