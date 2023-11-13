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İstanbullu elektrik kesintisiyle sarsılacak! O ilçeler hazır mısınız?

İstanbullu elektrik kesintisiyle sarsılacak! O ilçeler hazır mısınız? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?