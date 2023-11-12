İstanbullular dikkat: O metro hattında bakım çalışması yapılacak! Seferler 13 Kasım'da normale dönecek.. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda hat bakım çalışması yapılacağı açıklandı. İşte detaylar..

ensonhaber.com

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda hat bakım çalışması yapılacağı açıklandı.

Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonların dün gece itibariyle kapatılacağı aktarılan açıklamada, Gece Metrosu uygulamasının Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında metroyla, Otogar ile Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüsleriyle yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, bugün saat 06.00'dan 10.00'a kadar Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında hizmet verileceği, Otogar ile Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile seferlerin devam edeceği aktarıldı.

Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonların bugün saat 10.00 itibarıyla işletmeye açılacağı ve seferlerin 00.00’a kadar gecikmeli olarak yapılacağı kaydedildi.

Seferler 13 Kasım'da normale dönecek

Yapılan duyuruda, çalışmaların bitirilmesinin ardından 13 Kasım Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği açıklandı.

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’ndaki seferler ile Gece Metrosu uygulamasının ise normal işletme seyrinde devam edeceği aktarıldı.