İstanbullular dikkat! O saatler arasında kapalı olacak! Avrasya Tüneli ne zaman trafiğe açılacak? Avrasya Tüneli’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile tünelin geçici olarak trafiğe kapatıldığı açıklandı. Peki, Avrasya Tüneli ne zaman trafiğe açılacak? İşte yanıtı..

ensonhaber.com Avrupa ile Anadolu’yu birleştiren Avrasya Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile tünelin kapalı olacağı gün ve saat hakkında bilgi verildi. Vatandaşlar Avrasya Tüneli hakkında aramalarına hız kazandırdı. Peki, Avrasya Tüneli hangi saatler arasında kapalı olacak ve ne zaman ulaşıma açılacak? İşte detaylar.. Avrasya Tüneli hangi saatlerde kapalı olacak? Avrasya Tüneli resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde 00:01-05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir"