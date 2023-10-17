İstanbullular uyarıldı, sadece saatler kaldı! Hava ağarırken... Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

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16 milyon uyarıldı...

İstanbullular, kasvetli bir havaya uyanacak.

Bir süredir soğuyan havalar, yerini yağışa bırakmaya hazırlanıyor.

Vatandaşlar, önceden uyarıldı; kuvvetli sağanak geliyor.

Sabah etkili

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.