İstanbullulara müjde! Toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Otobüs, vapur, metro.. İBB ve UKOME'nin toplu taşıma ücretlerindeki yeni düzenleme kararı 1 Kasım 2023 itibariyle yürürlüğe girecek..

ensonhaber.com

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde yaşanan artışların ardından milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir karar alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Yeni düzenleme kapsamında kredi ve banka kartı ile temassız ödemeler ve sınırlı kullanım biletlerinde indirime gidildi.

İndirime gidildi

Açık çevrim kartlarının ve sınırlı kullanım biletlerinin ücretlerinde %33 indirime gidilmesine karar verildi.

Alınan yeni karar doğrultusunda İstanbul'da otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında kredi ve banka kardı ya da ön ödemeli kart ile yapılan ödemelerde yüzde 33 indirim uygulanacak.

İstanbul Kart dışında toplu taşımada kredi kartı, banka kardı veya ön ödemeli kart kullananlar yüzde 33 indirimli olarak toplu taşıma hizmetinden faydalanacak.

Ayrıca 30 TL olan tek geçişlik bilet ücreti 20 TL'ye, 50 TL olan iki geçişlik bilet ücreti 38 TL'ye, 80 TL olan üç geçişlik bilet ücreti ise 60 TL'ye düşürüldü. Marmaray'ı kapsayan tek geçişlik bilet ücreti ise 80 TL'den 60 TL'ye düşürüldü.

Yapılan tarife değişikliği 1 Kasım 2023 itibari ile geçerli olacak.