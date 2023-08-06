İstanbulluya ücretsiz! Perlatör nedir, ne işe yarar? İSKİ montajlıyor... İSKİ, kentte yaşanan kuraklığa karşı tüketimi yüksek abonelerden başlayarak musluklara su aparatı takılacağını duyurdu. "Perlatör" adlı aparatın ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Perlatör nedir? Perlatörün faydası nedir? İşte detaylar...

Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde günler geçiriyor.

Özellikle İstanbul'da nem oranı yüzde 99'lara ulaştı, yaprak kıpırdamıyor.

Kurak havalar, barajlardaki su seviyesini de olumsuz etkiliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 35,94 'e kadar düştü. Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un suyu azalırken, İSKİ alınabilecek önlemleri masaya yatırdı.

Alınan karara göre, İstanbul'da tüketimi yüksek abonelerden başlayarak musluklara perlatör aparatı takılacak.

Vatandaşlar perlatör nedir merak ediyor. Perlatör nasıl takılır, ne işe yarar, ücretli mi gibi sorular araştırılıyor.

İşte konuya ilişkin detaylar...

Perlatör nedir

Perlatör, suya hava katmaya yarayan ve musluğun başına kolayca takılabilen bir aparattır. Su tasarruf kartuşu olarak da bilinir. Bu sayede Perlatör kullanılmakta olan musluklarda su tasarrufu sağlanabilmektedir.

Ücretsiz

İSKİ’den yapılan açıklama kapsamında aylık kullanımı 20 metreküpü aşan abonelerin musluklarına aparat verilecek.

Ücretsiz olarak verilecek olan aparatın montajı da yine ücretsiz olarak yapılacak.