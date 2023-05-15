İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında İstanbulspor'a konuk olacak. İşte zorlu maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor ligde kalma mücadelesi verirken Galatasaray şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kıran kırana geçmesi beklenen İstanbulspor - Galatasaray maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İki takım arasından ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? İstanbulspor - Galatasaray maçı 16 Mayıs Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.