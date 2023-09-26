İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçları başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'a konuk oluyor. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri...

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Süper Lig'in heyecan dolu 3. hafta erteleme maçı için geri sayım başladı!

Avrupa karşılaşmaları nedeniyle ertelenen 3. hafta maçında Galatasaray, İstanbulspor’a konuk oluyor.

Okan Buruk'un liderliğinde sahaya çıkacak olan ve üstünlükle sahadan ayrılmayı hedefleyen Galatasaray ile İstanbulspor karşılaşması büyük bir rekabete sahne olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşısında güçlü bir kadro ile sahada olacak. Maçın canlı yayın saati ve kanalı ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Peki, İstanbulspor – Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11’ler…

İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan İstanbulspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Muhtemel 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim.

Galatasaray: Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Tete, Icardi.