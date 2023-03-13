İstanbulspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor ve Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında İstanbulspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. İstanbulspor'un ev sahipliğinde oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Ev sahibi İstanbulspor, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta topladığı 21 puan ile 19. sırada yer alıyor. Fatih Tekke ve öğrencileri ligin son sırasından kurtulmak istiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor ise 23 maçta topladığı 24 puan ile Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçın detayları belli oldu. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. İstanbulspor - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak? İstanbulspor - Sivasspor maçı 13 Mart 2023 Pazartesi (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.