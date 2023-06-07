Spor Toto Süper Lig 38. Hafta! İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor ile Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın merak edilen detayları..

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu bugün oynanacak maçlar ile sona erecek. Ligden düşen ikinci takımın belli olacağı bugün birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. İstanbulspor ile Giresunspor'un ligden düşme tehlikesi yaşadığı haftada İstanbulspor sahasında Ümraniyespor'u ağırlarken Giresunspor ise Antalyaspor'u konuk edecek. İstanbulspor evinde oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanması halinde Giresunspor'un maç sonucuna bakmadan ligde kalmayı garantileyecek. İstanbulspor'un olası bir puan kaybında Giresunspor sahasında oynayacağı Antalyaspor'u mağlup ederse ligde kalacak. Oynadığı 35 maçta 38 puan toplayan İstanbulspor en yakın takipçisi Giresunspor'un 1 puan önünde 15. sırada yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? İstanbulspor - Ümraniyespor maçı 7 Haziran Çarşamba (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.