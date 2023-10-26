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İstanbul'un bazı ilçeleri karanlıkta kalacak! Elektrik kesintileri duyuruldu: AYEDAŞ-BEDAŞ sorgula

İstanbul'un bazı ilçeleri karanlıkta kalacak! Elektrik kesintileri duyuruldu: AYEDAŞ-BEDAŞ sorgula İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?