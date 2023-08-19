İŞTE DİP FİYATLAR! Vergisiz telefon nasıl alınır? Öğrenciye satışlar başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bir kerelik vergisiz cep telefonu satışına dair detaylar araştırılıyor. ÖTV'siz telefon satışı başladı mı, nasıl ve ne kadara alınacak merak ediliyor. İşte karara ilişkin son durum...

ensonhaber.com Türkiye'de cep telefonundan alınan vergi yüzde 50'yi buluyor. %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Bu noktada oldukça pahalılaşan cep telefonları için öğrencilere kampanya müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 kereye mahsus olmak üzere vergisiz satış yapılacağını duyurdu. Cep telefonu vergi indiriminden faydalanmak isteyenler, özellikle iPhone 11-12-13-14 fiyatlarını merak ediyor. ÖTV'siz iPhone 14 Pro Max, 35 bin liraya kadar düşüyor. Peki, vergisiz telefon satışı başladı mı? Nasıl alınacak? ÖTV'siz fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar... Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi. Detayların eylül ayında netleşmesi bekleniyor. Kimler vergisiz cep telefonu alabilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımı fırsatından yararlanabilecek kişiler, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler olacak. Yüksek lisans, açıköğretim ve doktora öğrencileri bu uygulamadan yararlanamayacaklar. ÖTV'siz iPhone fiyatları ortalama: iPhone 14 Pro Max 128 GB - 28 bin TL civarında iPhone 14 Pro 128 GB - 26 bin TL civarında iPhone 14 Plus 128 GB - 22 bin TL civarında iPhone 14 128 GB - 20 bin TL civarında iPhone 13 128 GB - 17 bin TL civarında iPhone 13 mini 128 GB - 16 bin TL civarında iPhone 12 128 GB - 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.