İşte Gelin İşte Kaynana yarışma programı hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor? İşte jüri üyeleri… Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana programı, heyecanla beklenen bir eğlence şöleni için geri sayıma başladı! Hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı merak konusu olan yarışma, aynı zamanda jüri üyeleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte tüm detaylar!

İşte Gelin İşte Kaynana programı, ekranlarda izleyicileri eğlenceye doyuracak bir yarışma formatıyla karşımıza çıkıyor. Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz mücadelesini konu alan bu program, şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Birbirinden bomba isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı bugün izleyici ile buluşuyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan programın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek olan İşte Gelin İşte Kaynana programının tüm detaylarını sizler için derledik. İşte Gelin İşte Kaynana ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Gelin İşte Kaynana yarışma programı bugün saat 16:00’da TV8 ekranlarında başlıyor ve hafta içi her gün yayınlanmaya devam edecek. İşte Gelin İşte Kaynana jüri üyeleri Moda, rekabet, eğlence dolu yarışma programında Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş yer alacak.