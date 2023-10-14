İstenmeyen kararmalara son! Bu tarifleri uygulayanların yüzü gülecek... Kişisel bakımın bir parçası olan koltuk altı bölgesindeki kararmalar, pek çok kişinin sevmediği ve kaygılandığı bir durumdur. Ancak, bu kaygıları ortadan kaldıracak ev yapımı çözümler var. Evde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğiniz tarifleri sizler için toparladık...

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Güzellik ve bakımın ayrılmaz parçası olan koltuk altı ve bikini bölgesindeki kararmalar, birçok kişinin ortak sorunlarından biridir. Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü bu kararmaların giderilmesi ve koltuk altını beyazlatmanın yolları evde de kolayca uygulanabilir.

Bu çözümlerle birlikte, tıbbi çözümler ve etkili kozmetik ürünler de bu durumda yardımcı olabilir. Siz de bu kararmaların nasıl giderileceğini merak ediyorsanız, işte pratik çözümler...

Doğal Beyazlatıcılar

Limon: Limon, koltuk altı kararmalarına veda etmenin doğal yollarından biridir. Dilimlenmiş limonu koltuk altı bölgesine uygulayarak kararmalarla başa çıkabilirsiniz. Bu uygulama aynı zamanda kararan bölgeyi ölü derilerden arındırarak daha taze bir görünüm sağlayacaktır.

Patates: Patatesi ince ince dilimleyin ve ardından bir dilimini koltuk altınıza uygulayın. 10 dakika süre ile yaptığınız bu uygulamadan sonra koltuk altınızı durulayın. Düzenli olarak yapınca faydasını göreceksiniz.

Salatalık: Salatalık da doğal beyazlatıcılar arasında. Patates ve limonda olduğu gibi salatalığı dilimleyin ve dilimleri koltuk altınızda bir süre bekletin. Ardından bölgeyi güzel bir şekilde durulayın.

Not: Besinlerin asitlerinden dolayı cildiniz kuruyabilir bu yüzden bu uygulamaları yaptıktan sonra cildinizi bolca nemlendirin.

Ölü derilerden arının

Koltuk altı bölgesinde ölü deri birikimi çok olur. Bu deriler kararmaya neden olabilir. Bu yüzden bölgeye çeşitli maddelerle peeling yapmak bölgenin ölü derilerden arınmasına yardımcı olur.

Şeker: Kahverengi şekeri bir miktar zeytinyağı ile karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra ıslak cildinize uygulayın. Ardından bölgeyi güzelce durulayın. Bu uygulamayı haftada iki kez yaparsanız iyi sonuç elde edersiniz.

Karbonat: Karbonat ile koltuk altı kararmasını güzelce giderebilirsiniz. Karbonat en bilinen uygulamalardan biridir. Karbonat su ile karıştırılmalı ve ardından macun kıvamı elde edilmelidir. Ardından bu macun bölgeye uygulanmalıdır. Bu uygulama düzenli yapılırsa etkisi net bir şekilde görülür.

Not:

Karbonat gül suyu ile de karıştırılabilir. Bu tarif koltuk altı beyazlayıncaya kadar uygulanmalıdır.