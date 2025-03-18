İster iki, ister üç tekerlekli! A101 çeşit çeşit moped getiriyor: işte fiyatları

Haber Merkezi

Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan A101, gıda ve temel tüketim ürünleriyle sınırlı kalmayarak farklı kategorilerdeki ürünleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce televizyon, beyaz eşya, telefon gibi birçok teknolojik ürünü satışa sunan A101, şimdi de elektrikli moped ve bisiklet satışıyla dikkat çekiyor.

20 Mart itibarıyla A101 mağazalarında ve online satış platformunda APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Moped, APEC 49.4 CC Benzinli Moped ve VOLTA VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet müşterilere sunulacak.

İşte fiyatları ve özellikleri…