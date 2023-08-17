İsveç - Türkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Olimpiyat Ön Eleme turu yarı final heyecanı başlıyor. Bu turda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki, İsveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com

2023 FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda yarı final heyecanı başlıyor…

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun son maçında Ukrayna ile mücadele etti. Ukrayna’yı 85-72 mağlup eden Türkiye, grupta 3’te 3 yaptı.

Grubundaki üç maçtan da galibiyetle ayrılan 12 Dev Adam, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finaldeki rakibimiz ise D grubunun ikincisi olan İsveç oldu. Zorlu mücadele öncesinde sporseverler, Milli Takımımızın İsveç ile kozlarını paylaşacağı maçı heyecanla bekliyor.

Her iki takımın da olimpiyat vizesi almak için mücadele edeceği bu karşılaşma için araştırmalar hız kazandı.

Peki, İsveç - Türkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

İsveç - Türkiye maçı ne zaman?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan İsveç - Türkiye karşılaşması, 18 Ağustos 2023 Cuma günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.