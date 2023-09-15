İtalya'da derbi heyecanı: Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Serie A’nın 4. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Inter, Milan’ı konuk edecek. İtalya ligini yakından takip eden futbolseverler maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Inter – Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

ensonhaber.com

İtalya Serie A'da 4. hafta derbiyle başlıyor. Bu hafta ligin iki büyük takımı Inter ve Milan kozlarını paylaşacak.

İtalya'nın en prestijli derbilerinden biri olan Inter - Milan maçı futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

İki takım arasındaki rekabet her zaman büyük bir çekişmeye sahne oluyor. İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren bu iki büyük kulüp, kritik bir mücadeleye çıkacak.

Ev sahibi Inter ve konuk ekip Milan, ligde 3'te 3 yaparak zirveyi paylaşıyor. Bu karşılaşma iki takımdan birini zirveye taşıyacak.

Öte yandan maça dair detaylar merak konusu oldu. İşte dev karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Inter - Milan maçı ne zaman?

Serie A 4. haftasında oynanacak olan Inter - Milan maçı 16 Eylül 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.